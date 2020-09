Minaccia di morte la mamma per comprarsi la droga, arrestato un giovane di Ostia

Ostia – Minacciava di morte la mamma, per farsi dare i soldi per comprare la droga. E’ successo a Ostia, dove i carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 23 anni.

I fatti si sono svolti a Ostia Levante. La donna spaventata è stata costretta ad accontentare le richieste del figlio, che ha usato successivamente il denaro per comprarsi le sostanze stupefacenti.

Le urla della signora hanno allertato i vicini di casa, che a loro volta hanno avvisato i carabinieri locali, facendoli precipitare sul posto. Gli agenti hanno bloccato il ragazzo mentre si trovava per strada, arrestandolo e accompagnandolo al carcere di Rebibbia.

L’altro arresto nel X Municipio

I carabinieri hanno arrestato ad Acilia un 31enne, evaso agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio. L’uomo già noto alle Forze dell’Ordine per reati inerenti al traffico di stupefacenti, è stato sorpreso da una pattuglia mentre passeggiava in strada senza nessuna autorizzazione. I carabinieri hanno riaccompagnato l’uomo presso il proprio domicilio, trasferendolo poi al carcere di Velletri al termine del rito di convalida.

