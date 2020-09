“Pc portatili agli studenti in isolamento”: l’impegno della Lega di Civitavecchia

Civitavecchia – “Tra i troppi aspetti fondamentali che le politiche per la scuola di questo governo hanno tralasciato, ce ne sono molte nelle quali sono stati i Comuni a dover correre ai ripari. Per non scaricare di nuovo sulle famiglie e in particolare sui bambini i problemi derivanti alle misure di contenimento del Covid-19, l’amministrazione Tedesco ha già fatto molto”.

Lo afferma in una nota il coordinatore della Lega con Salvini Antonio Giammusso.

“Tuttavia, come Lega, ci sentiamo in dovere di farci carico di un ulteriore impegno: attraverso il nostro assessore Emanuela Di Paolo, cercheremo e troveremo nelle pieghe del bilancio le somme necessarie all’acquisto di pc portatili o altri device utili per la didattica a distanza di alunni civitavecchiesi che dovessero essere costretti all’isolamento obbligatorio”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Civitavecchia