Tentano di rubare in un negozio di Parco Leonardo, il Comune li bandisce per due anni

Fiumicino – Hanno tentato di rubare in un negozio di Parco Leonardo e, dopo essere stati sorpresi dalla commessa, sono fuggiti. Il tempestivo intervento della pattuglia del Commissariato di Fiumicino, però, ha permesso di identificare i due criminali, che sono stati in seguito denunciati per tentato furto.

La coppia di ladri, un uomo di 33 anni originario della provincia di Caserta e una donna di 39 anni proveniente da Anzio, è stata inseguita e bloccata, e durante il fermo al 33enne è stata anche sequestrata una pinza utilizzata per togliere le placche anti taccheggio.

Al duo è stato imposto un provvedimento obbligatorio, con il quale gli è stato fatto divieto di ritornare nel comune di Fiumicino per i prossimi due anni.

