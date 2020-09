Terracina e la rinascita del porto: pubblicato l’avviso per l’acquisto di una draga

Terracina – Pubblicato oggi l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse finalizzata alla “Fornitura di draga aspirante per escavo delle aree prioritarie per il ripristino dei fondali preesistenti nel Porto del Comune di Terracina”, vale a dire il passo propedeutico all’acquisto della draga a seguito del finanziamento regionale ottenuto dall’Amministrazione Comunale di Terracina.

La disponibilità della draga consentirà l’escavo della barra sabbiosa alla foce del porto di Terracina, provvedendo così all’annoso problema del pericolo di insabbiamento dei natanti che utilizzano l’approdo (pescherecci, traghetti per le isole e piccola nautica da diporto).

La sabbia recuperata, inoltre, potrà essere impiegata per il ripascimento soffolto e morbido degli arenili di Terracina. La procedura sarà interamente gestita con modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.. Pertanto, le offerte saranno formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della piattaforma digitale per la gestione dell’Elenco fornitori e delle gare telematiche dell’Amministrazione, accessibile al seguente indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquistiterracina. La scadenza è fissata per il giorno 8 ottobre 2020, entro le ore 23,59.

