Trofeo Giorgio Bravin al Paolo Rosi, l’atletica giovanile in pista

Roma – Ripartire per promuovere l’atletica e per dare agli atleti e a tutto il mondo dello sport un segnale forte di vitalità e di normalità.

Con questo presupposto Asi e Comitato Regionale Fidal Lazio hanno unito le forze per regalare, sabato 19 e domenica 20 settembre 2020, una due giorni di grande sport all’interno dello Stadio Paolo Rosi.

Nell’occasione si fonderanno due grandi appuntamenti dell’atletica laziale, il Trofeo Giorgio Bravin, tradizionale manifestazione giovanile organizzata da Asi e giunta alla 53esima edizione, ed i Campionati Regionali Individuali Cadetti/e.

La sinergia, fortemente voluta dal responsabile dell’Atletica Asi Sandro Giorgi e dal presidente della Fidal Lazio Fabio Martelli, permetterà di svolgere le gare in assoluta sicurezza, nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid-19.

La manifestazione, come tradizione del Trofeo Bravin e di tutta l’attività giovanile della Fidal Lazio, sarà l’occasione per vedere in gara i migliori talenti regionali della categoria.

Il Trofeo Bravin del resto, è stato negli anni il trampolino di lancio di tanti atleti che, dopo la partecipazione alla meeting, hanno preso l’abbrivio per una carriera sportiva che ha portato grandi allori all’Italia dell’atletica leggera. Basta fare i nomi di Pietro Mennea, Fabrizio Donato, Gabriella Dorio, Alessandro Lambruschini, Francesco Panetta, Piefrancesco Pavoni, Franco Fava per capire quanto sia ricco l’albo d’oro del Trofeo Bravin.

Le gare inizieranno sabato 19 alle 16.30 e si concluderanno domenica 20 alle 20.00.

“Siamo particolarmente soddisfatti che quest’anno il Trofeo Bravin si svolga in sinergia con il Comitato Regionale Lazio della Fidal – ha sottolineato il presidente di Asi Claudio Barbaro – a testimonianza della volontà comune di dare un segnale importante di ripresa a tutto il mondo dello sport. Asi è altresì impegnata in questo particolare momento a far ripartire tutte le proprie attività, nel rispetto dei protocolli, ma garantendo ai tanti iscritti il diritto inalienabile alla pratica sportiva. Il Trofeo Bravin rappresenta, ormai da tanti anni, un fiore all’occhiello del nostro ente e anche questa 53esima edizione, nonostante i tempi che stiamo vivendo sarà un momento importante di aggregazione e promozione dello sport per i tanti giovani che prenderanno parte all’evento”.