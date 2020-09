X Municipio, Di Staso (Ecoitaliasolidale): “Traffico in tilt a Ostia Antica”

Ostia – Continuano i problemi di viabilità a Ostia Antica, in una condizione che si è aggravata dopo i lavori di manutenzione idrica su via della Gente Salinatoria.

“A seguito di una serie di interventi tecnici e la recente riapertura delle scuole – dichiara Gaetano Di Staso, esponente di Ecoitaliasolidale X Municipio -, si stanno evidenziando serie difficoltà di mobilità nel quadrante via dei Romagnoli-Via della Gente Salinatoria- Via del Mare. Dopo la riparazione della perdita di acqua in via della Gente Salinatoria, lo scavo interessato risulta ancora aperto con il conseguente perdurare della chiusura della via al traffico veicolare“.

“I cittadini di Ostia Antica – conclude Di Staso – chiedono alle autorità competenti, Mobilità, Urbanistica e Viabilità, di vigilare affinché la situazione ‘traffico’ in atto non diventi ‘cronica’ con le lungaggini di una chiusura dei lavori che stanno paralizzando il quartiere, sollecitando a gran voce un ritorno alla normalità”.

