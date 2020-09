Appartamento avvolto dalle fiamme sull’Appia a Minturno: Vigili del Fuoco a lavoro

Minturno – Un odore acre e una fitta colonna di fumo poco dopo le 22 di stasera hanno invaso l’intera area di Marina di Minturno. Il secondo piano di un appartamento sull’Appia nei pressi di via Pastino Grande ha preso fuoco. Fiamme alte che hanno richiamato l’attenzione di passanti e fatto accorrere ben tre mezzi dei vigili del fuoco oltre agli uomini della protezione civile e i carabinieri.

Un intervento difficile per i soccorritori che stanno lavorando a pieno ritmo per sedare un rogo persistente che ha avvolto lo stabile creando grande preoccupazione tra i residenti. Solo al termine delle operazioni di spegnimento tuttora in corso sarà possibile stabilire le cause dell’incendio al momento ancora in corso.

