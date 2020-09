Leroy Merlin assume 160 diplomati e laureati

L’azienda Leroy Merlin, leader nella grande distribuzione, che promuove la cultura del “fai da te” offrendo un’ampia scelta di prodotti e servizi per la casa tra cui bricolage, giardinaggio, edilizia, arredo bagno ed altro, effettuerà 160 nove assunzioni di diplomati e laureati, con orientamento ai clienti e al risultato, spirito d’iniziativa, passione, dinamicità e proattività, capacità comunicative, capacità di problem solving, pianificazione e organizzazione e leadership collaborativa. La ricerca è rivolta soprattutto a Hostess e Steward, i quali dovranno occuparsi dell’accoglienza dei clienti consigliando loro i servizi adeguati per facilitare il percorso d’acquisto e svolgeranno azioni atte alla cura del patrimonio aziendale; Addetti alla Logistica, che dovranno assicurare la corretta tenuta delle aree logistiche (interna, esterna) nel rispetto delle norme di sicurezza, controllare ed indirizzare la merce in riserva collocandola, secondo le regole dell’azienda, al fine di rendere tracciabile e affidabile lo stock; Capi Settore Commercio, che dovranno garantire lo sviluppo professionale di ogni membro della propria squadra attraverso piani formativi, sviluppare una politica commerciale in linea con le strategie aziendali, analizzare l’andamento economico dei propri reparti; Addetti alla Catena di Fornitura, i quali dovranno assicurare ai clienti la giusta disponibilità del prodotto, gestire la merce in riserva rendendola tracciabile e assicurare la corretta tenuta delle aree logistiche e dell’utilizzo dei mezzi di lavoro etc.

