Mensa scolastica a Pomezia, la mozione di Mengozzi: “Sospendere il pagamento anticipato”

Pomezia – Continua la polemica sulle nuove modalità di pagamento della mensa scolastica nel Comune di Pomezia. Il consigliere comunale del Pd Stefano Mengozzi ha presentato una mozione al riguardo.

“Ho presentato questa mattina una mozione che chiede di sospendere le nuove modalità di pagamento della mensa scolastica – scrive Mengozzi su Facebook -. Un sistema che rischia di pesare, anche economicamente, sulle famiglie a causa dell’emergenza Covid-19, che potrebbe avere come conseguenza assenze prolungate”.

“Trovo che sia una follia chiedere, proprio quest’anno – conclude il Consigliere -, alle famiglie di pagare prima, senza sapere come procederà l’anno scolastico. Nel primo consiglio comunale utile, così come previsto dal Regolamento comunale, si potrà discutere la mozione e mi auguro possa essere accolta la proposta di tornare al pagamento ‘a consuntivo'”.

