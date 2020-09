Minturno, in casa con cocaina e hashish: secondo arresto in 6 mesi per una 57enne

Minturno – Era stata ristretta ai domiciliari, a febbraio scorso, per possesso di droga e armi. Una 57enne di Minturno, ieri, è stata nuovamente arrestata dai carabinieri della stazione di Scauri. I militari hanno eseguito un blitz in casa della 57enne che ha portato al rinvenimento di 50 grammi di cocaina e 50 grammi di hashish.

Per la donna, a distanza di poco più di sei mesi, sono nuovamente scattate le manette come disposto dal sostituto procuratore di turno presso il tribunale di Cassino, Marina Marra. La 57enne resta, comunque, ristretta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che, con ogni probabilità, verrà celebrata già nella giornata di lunedì nel Palazzo di giustizia di Cassino. A difendere la donna saranno i suoi avvocati di fiducia, Roberto Palermo e Pasquale Cardillo Cupo.

