Referendum Costituzionale ad Anzio: ecco come si voterà il 20 e 21 settembre

Anzio – Il 20 e 21 settembre si vota per il Referendum Costituzionale “Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”. Per le operazioni di voto i seggi saranno aperti domenica 20 settembre 2020, dalle ore 7:00 alle 23:00 e lunedì 21 settembre dalle ore 7:00 alle 15:00.

I cittadini aventi diritto al voto dovranno recarsi ai seggi muniti di tessera elettorale, di documento di identità valido e di mascherina protettiva.

Il rilascio delle tessere elettorali, nei due giorni antecedenti il voto, è garantito con il seguente orario continuato:

– venerdì 18 settembre 9.00 – 18.00

– sabato 19 settembre 9.00 – 18.00.

Il servizio sarà attivo, presso l’Ufficio Elettorale di Villa Corsini Sarsina, in Via Breschi snc, anche nei giorni 20 e 21 settembre, in orario di votazione:

– domenica 20 settembre ore 7.00 alle ore 23.00

– lunedì 21 settembre dalle ore 7.00 alle ore 15.00.

Gli Uffici Demografici, in Piazza Cesare Battisti 25, per l’emissione delle carte di identità ai soli aventi diritto al voto, osserveranno il seguente orario straordinario:

– Venerdì 18/09/2020, 15:00 – 18:00

– Sabato 19/09/2020, 9:00 – 18:00

– Domenica 20/09/2020, 7:00 – 23:00

– Lunedì 21/09/2020, 07:00 – 23:00.

Inoltre è possibile prenotare il servizio di trasporto ai seggi, dedicato esclusivamente alle persone con disabilità, contattando l’ufficio elettorale allo 06 98499345 – 311.

E’ rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione Covid-19, quali:

– evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C;

– non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

– non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

