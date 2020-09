Rider, Zingaretti: “Accordo inaccettabile. Il Lazio prima regione a tutelare i lavoratori”

Regione Lazio – “E’ inaccettabile l’accordo firmato dall’Ugl sui rider. Un’idea che mortifica le lavoratrici e i lavoratori, che sono pagati a cottimo, senza alcuna tutela, contributi e quote previdenziali. Il Lazio è stata la prima Regione in Italia a dare una legge ai lavoratori della gig economy, mettendo insieme le tutele e i diritti dei lavoratori con la necessità di fare innovazione.

Ai rider bisogna garantire un salario minimo e non essere pagati a chilometraggio, senza alcuna quota fissa di retribuzione. L’obiettivo di chi governa deve essere sempre quello di migliorare le condizioni di vita dei lavoratori. E per questo continueremo a batterci” – Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

