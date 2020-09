Rotatoria in via Lungo Sisto a Terracina: Pernarella: “Ecco i tempi di realizzazione secondo l’Astral”

Terracina – “Se il Comune di Terracina approverà la variante urbanistica entro dicembre, è ragionevole ipotizzare la realizzazione delle procedure di evidenza pubblica da parte di Astral SpA a gennaio 2021, con inizio dei lavori entro febbraio 2021“.

È quanto affermato dalla consigliera del M5s Gaia Pernarella, che ha chiesto ad Astral i tempi della realizzazione della rotatoria tra la Pontina e via Lungo Sisto a Terracina (tra il km 99 e il km 101), “opera finanziata dalla Regione Lazio ormai due anni fa su mia proposta e grazie a un emendamento sottoscritto da tutti gli attuali consiglieri regionali della provincia di Latina”.

Il trasferimento di competenze da Astral ad Anas nonché l’emergenza Covid-19 hanno dilatato i tempi di un intervento che speravamo venisse realizzato con maggiore celerità ma che a ogni modo non è in discussione –spiega Pernarella –, tanto è vero che i procedimenti relativi ai necessari espropri, con il coinvolgimento della Provincia di Latina e del Comune, sono attualmente in corso. Una volta iniziati i lavori a febbraio poi, se il Comune farà la sua parte come tutti auspichiamo, secondo Astral per la realizzazione dell’opera, potranno essere necessari 6/8 mesi (stesse tempistiche per l’altra rotatoria al km 85 tra la Pontina e l’ingresso a Pontinia ricadente nel Comune di Sabaudia), così da garantire in ogni caso la percorribilità della SS Pontina durante le fasi di lavorazione”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Terracina