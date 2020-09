Anzio, l’annuncio del Sindaco: “La piscina comunale riaprirà ad ottobre”

Anzio – “Entro il mese di ottobre, ultimato il primo consistente step dell’intervento di ristrutturazione ed ammodernamento, riprenderanno i corsi nuoto alla piscina comunale di Anzio, che si candita ad essere un impianto sportivo d’eccellenza in Italia ed in Europa. A pochi mesi da una delle polemiche più stucchevoli alle quali ho assistito, ancora una volta, i fatti confermano la lungimiranza delle nostre scelte, che incidono positivamente sulla qualità della vita dei cittadini e dei nostri giovani”.

Lo ha annunciato il sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento ai lavori in corso alla piscina comunale ed all’imminente ultimazione del primo intervento, che ha previsto la ristrutturazione architettonica dell’intero impianto, il rifacimento integrale della copertura, l’ampliamento delle tribune, l’efficientamento energetico, il restyling della sala accoglienza, dell’aula di formazione, degli uffici, degli spogliatoi, con l’implementazione di tutti i servizi per gli atleti e per i numerosi utenti che, tutti i giorni, frequentano l’impianto natatorio.

Il progetto, prima dell’inizio della stagione estiva, era stato approvato dalla Giunta De Angelis. L’investimento complessivo della società Asd Anzio Waterpolis sul territorio comunale supera i 3 milioni di euro.

“L’avvio dell’iter per il recupero del Paradiso sul Mare, la ristrutturazione e l’ammodernamento della Piscina Comunale, l’imminente apertura del Palazzetto dello Sport – prosegue il sindaco De Angelis -, l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area La Piccola ed il via al più importante piano di opere pubbliche degli ultimi quindici anni, con interventi a Lavinio, Lido dei Pini, Anzio Due, Falasche, Villa Claudia, Anzio Colonia ed in tutti i quartieri del territorio, insieme ai restyling della Riviera Mallozzi, che per l’estate 2021 sarà un altro fiore all’occhiello della Città, sono soltanto alcuni degli obiettivi raggiunti in pochissimi mesi di amministrazione. In questi giorni – conclude il Sindaco – stiamo lavorando al Bilancio 2021, che contiamo di approvare entro due mesi circa, per liberare le risorse necessarie per dare seguito a tutti gli investimenti per Anzio”.

