Ardea, lavori all’Ufficio Anagrafe: arriva una copertura esterna per i cittadini in fila

Ardea – “Voglio raccontarvi quali saranno i prossimi passi per la nostra nuova sede comunale. Come sapete i nuovi sportelli comunali hanno aperto il 3 Agosto 2020, inizialmente con il protocollo ed il servizio anagrafe, successivamente con tutti gli altri sportelli (Suap, messi comunali, ecc)”. Lo dichiara l’Assessore Alessandro Possidoni attraverso un post di Facebook.

“A partire dal giorno 8 settembre – spiega l’Assessore – abbiamo attivato il sistema di prenotazione TuPassi con cui abbiamo risolto l’annoso problema dell’appuntamento per la carta di identità ed ha permesso all’Amministrazione di avere una visione generale delle richieste dei cittadini per ogni singolo sportello.

In questo periodo di preparazione al referendum, per esempio, abbiamo notato un picco di lavoro per il servizio elettorale che si riflette in una maggiore fila e tempo di attesa.

Mi avete scritto in molti dicendomi che siete soddisfatti della possibilità di poter fare le prenotazioni per la carta di identità e per gli altri servizi e mi avete consigliato di migliorare la “qualità” dell’attesa.

Sono assolutamente d’accordo con voi: non è possibile che per vedere il numero del proprio turno le persone debbano essere accalcate vicino alla porta d’entrata, così come non è ammissibile che una persona anziana debba rimanere troppo tempo in piedi. Se qualcosa non va bene, va cambiata e migliorata.

Per questo volevo comunicarvi che stiamo lavorando per installare nel cortile antistante la porta dell’Anagrafe una copertura esterna ed un secondo schermo che permetterà alle persone di attendere il proprio turno e vedere se è arrivato il momento di recarsi allo sportello. In questo modo ridurremo il problema dell’assembramento davanti alla porta e offriremo ai nostri cittadini una attesa meno stancante.

Vi avevo promesso una apertura maggiore degli sportelli comunali – scrive Possidoni -. Promessa mantenuta. Vi avevo promesso maggiori aggiornamenti sulle attività del comune attraverso il sito ufficiale. Promessa mantenuta. Vi avevo promesso di risolvere il problema delle carte di identità. Promessa mantenuta. Avevate richiesto maggiori indicazioni per la sede comunale. Installazione cartelli completata. Adesso lavorerò con i nostri dirigenti per realizzare anche questo ulteriore miglioramento della nostra sede.

Come vedete – conclude l’Assessore -, i vostri suggerimenti e le vostre idee vengono sempre tenuti in considerazioni. Questa è la mia modalità di lavoro e sono sicuro che con il vostro aiuto riusciremo a portare significativi miglioramenti alla nostra sede comunale”.

