Coronavirus a Sperlonga, il Sindaco: “Positivo un turista greco, è in isolamento”

Sperlonga – Il sindaco di Sperlonga, Armando Cusani, ha deciso di scendere in campo per chiarire qual è la situazione Covid al Borgo, dopo il caso segnalato nei giorni scorsi nel bollettino dell’Asl di Latina.

“Informiamo la cittadinanza che si tratta di un ventottenne greco non residente nel nostro Comune, al rientro dalla Grecia con la compagna, entrambi sottoposti al tampone Covid-19 a Latina, i quali risultavano positivo lui e negativo lei. Hanno scelto di passare la quarantena per comodità personali a Sperlonga, nel domicilio privato nella disponibilità di lei, italiana e comunque anch’essa non residente.

Ho sentito personalmente la ragazza e mi ha riferito che stanno bene, in condizioni normali, senza alcun sintomo e che rispetteranno scrupolosamente il periodo di quarantena.

Da subito – ha concluso il Primo cittadino – è stata attivata dalla Asl l’assistenza sanitaria con monitoraggio continuo e attività di sorveglianza, come da protocolli in vigore. Il Centro operativo comunale attraverso la protezione civile della Croce d’oro è attiva per fornire l’assistenza logistica occorrente in questi casi”.

