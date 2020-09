Fare Focene: “Una raccolta firme per rendere più efficiente il trasporto pubblico”

Fiumicino – “In considerazione di quanto emerso durante incontri e riunioni tra residenti in cui è risultata prioritaria la modifica dell’attuale piano relativo al trasporto pubblico locale più volte proposto dai cittadini, dal giorno 21 settembre in tutte le attività commerciali nella frazione di Focene saranno a disposizione moduli di raccolta firme per la petizione popolare proposta al fine di promuovere il transito della linea 1 attualmente in servizio, all’interno della località stessa”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dal comitato Fare Focene.

“Questo – spiegano – permetterà una più facile gestione dell’utenza con particolare riferimento agli studenti che con l’attuale piano lamentano mancate coincidenze, lunghe attese e ritardi. Abbiamo riscontrato nella quasi totalità dei fruitori del trasporto pubblico locale la volontà di avere un piano a misura di cittadino più gestibile e meno impegnativo, che permetta agli studenti di raggiungere i propri istituti scolastici in condizioni più agevoli e ai cittadini allo stesso modo i propri luoghi di lavoro in tempi più ristretti. Confidiamo che quanto proposto venga considerato dai referenti tpl e che si possa creare una condizione migliore nella gestione delle utenze locali, anche in virtù delle dichiarazioni firmate dai genitori degli studenti per consentire una congrua valutazione sul dato di affluenza”, concludono.

