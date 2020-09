Ostia, pizzicato a vendere droga in strada: arrestato pusher 47enne

Ostia – Intensificati, come di consueto, i controlli antidroga della Polizia di Stato nel weekend in tutto il territorio di Roma. La settimana si è chiusa con 13 pusher arrestati, 1 chilo e 500 grammi di droga tra cocaina, marijuana e hashish nonché 27685 euro in contanti. Questo il bilancio delle operazioni effettuate dagli agenti delle volanti e dei commissariati della Capitale.

Ad Ostia gli agenti del commissariato di zona, durante dei servizi mirati al contrasto dello spaccio nei luoghi in cui i giovani sono soliti ritrovarsi, hanno arrestato un 47enne sorpreso a vendere droga: trovato con 30 grammi di “fumo” già suddiviso in dosi e pronte per la “distribuzione”. In casa gli agenti hanno sequestrato diversa attrezzatura per il taglio e il confezionamento.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

