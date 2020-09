Acilia, Ieva (M5S): “Ecco il Vivaio Municipale, dove i cittadini potranno donare un albero”

Ostia – Aprirà un centro di educazione ambientale nel X Municipio di Roma Capitale, denominato Vivaio Municipale e in uno spazio che vedrà la sede del Servizio Giardini nell’entroterra lidense.

“Non è un vivaio privato – dice Alessandro Ieva, Assessore all’Ambiente del X Municipio – ma una rivoluzione pubblica che creerà un filo diretto tra i cittadini e l’Amministrazione. Per questo lo abbiamo nominato ‘Vivaio Municipale’. Decaduto il Punto Verde Qualità Madonnetta, abbiamo valutato l’opportunità di acquisire dal Dipartimento Patrimonio di #Roma Capitale, una parte di area annessa all’ex PVQ stesso che un tempo vedeva proprio in quel terreno un vivaio a gestione privata tra Via di Acilia e Via Canevari. Questo è uno degli obiettivi del nostro programma di cui vado particolarmente fiero. La sede di Porta Metronia mi ha sempre affascinato per la sua cura e bellezza e credo che il X Municipio merita altrettanto“.

“Il progetto coinvolgerà associazioni, scuole, cittadini, Osservatorio Ambientale e Servizio Giardini – prosegue Ieva – in un percorso che avrà al centro l’educazione ambientale. Ci piace pensare un luogo dove ognuno possa donare un albero che avrà nuova vita nei parchi del nostro territorio e che porterà proprio il nome del donatore. A breve inizieranno i lavori e tutto questo sta per diventare realtà”.

