Anzio, due nuovi casi di coronavirus: salgono a 33 i positivi in città

Anzio – “Al momento i cittadini positivi al coronavirus, in base alle comunicazioni dell’Asl Roma 6, sono complessivamente 33, con due persone guarite bell’ultimo fine settimana e due nuovi casi positivi (8 ricoverati in ospedale e 25 in isolamento domiciliare)”. Lo comunica attraverso una nota stampa il sindaco di Anzio, Candido De Angelis.

“Si invita la cittadinanza tutta a rispettare le prescrizioni per il contenimento della diffusione del virus“, conclude il primo cittadino.

