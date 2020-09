Cerenova, studente delle medie positivo al Covid-19: lezioni sospese per tutta la classe

Cerveteri – “Siamo stati appena contattati dalla Asl Roma 4. Ci hanno comunicato che un alunno della scuola secondaria (medie), sezione 1C, Istituto Comprensivo ‘Marina di Cerveteri’, plesso viale dei Tirreni a seguito di sintomi influenzali ha effettuato a Civitavecchia il test Covid-19 risultando positivo”.

Lo annuncia, tramite un post su Facebook, il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, che aggiunge: “Siamo in attesa del test molecolare, più accurato del primo. Ma, in via precauzionale, domani, martedì 22 settembre, le lezioni sono sospese per gli alunni della classe 1C – Medie del plesso di viale dei Tirreni a Cerenova“.

“Questo il protocollo previsto dalla Asl. Tutti gli altri studenti della scuola possono frequentare regolarmente le lezioni. Prima che tutti mi chiediate il nome dello/a studente/essa, vi comunico che non è possibile al momento divulgarlo. Come sempre, vi terremo informati”, conclude il Sindaco.

