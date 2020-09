Civitavecchia, il M5S solleva il tema degli “usi civici” in Consiglio comunale

Civitavecchia – Venerdì scorso il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle nel Comune di Civitavecchia ha protocollato una mozione, per discutere in Consiglio comunale l’annosa questione degli usi civici.

“La mozione – dice il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle – intende impegnare il Sindaco e la Giunta a ricorrere al TAR contro la delibera regionale 476 del 21/07/2020 che approva la perizia Monaci per le tenute Ferrara e XIII Quartucci. Tutto ciò al fine di procedere in continuità con l’opposizione alla perizia Monaci che il comune ha già avviato nel 2018 insieme ad oltre mille cittadini, esprimendo forti perplessità sia sull’iter procedurale che nel merito della perizia”.

“Con l’approvazione della perizia Monaci da parte della regione – proseguono i pentastellati – vengono gravate da uso civico delle aree private e pubbliche che prima erano libere, tra cui l’area comunale dello Stadio Fattori sulla quale è già stato pianificato e stanziato un importante intervento di qualificazione, che richiederebbe la liquidazione degli usi civici in analogia con quanto avvenuto con la ristrutturazione del Parco della Resistenza. Siamo convinti che il comune, come fatto finora, debba dare il massimo per tutelare i diritti sui beni pubblici e soprattutto su quelli dei privati cittadini, che hanno avuto negli ultimi anni una grave limitazione sulle loro proprietà che ci auguriamo si concluda presto”.