Coronavirus a Sabaudia, il Sindaco fa il punto della situazione

Sabaudia – A Sabaudia, come in tutto la provincia pontina, mai come in questo periodo il Covid sembra un nemico invisibile quanto mai presente. Per questo, il sindaco, Giada Gervasi, ha deciso di scendere in campo e fare alcuni chiarimenti ai suoi concittadini: “In questa settimana, sei persone sono risultate positive al Covid-19: uno di queste è un muratore di origine straniera di cui non si conosce il link mentre le altre cinque sono collegate all’imprenditore di Sabaudia contagiato (primo caso) a seguito della sua partecipazione ad un festa a Roma. Tutti e sei i casi sono trattati a domicilio e seguiti regolarmente (secondo i normali protocolli) dalla Asl di Latina.

Rinnovo l’invito a prestare attenzione e ad adottare tutte le necessarie misure di contrasto e contenimento dei contagi da Covid-19. Tra queste, evitare assembramenti, lavare e igienizzare spesso le mani e – ha concluso il Sindaco – indossare la mascherina, nei locali e all’aperto negli spazi affollati”.

