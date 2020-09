Dispersi di notte per ore sul promontorio del Circeo: due ragazzi salvati da Vigili del Fuoco

San Felice Circeo – Poco dopo le 21.30 del 20 settembre è arrivata alla sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Latina una richiesta di aiuto da parte di due ragazzi i quali avevano perso l’orientamento sul promontorio del Circeo.

Sin da subito gli operatori di Sala hanno avviato contatti con i due ragazzi per avere maggiori informazioni, specialmente riguardo il loro stato di salute.

Dopo aver appreso delle buone condizioni di salute ed aver ricevuto le coordinate dagli stessi tramite WhatsApp, è stato inviato sul posto il personale dei Vigili del Fuoco. Dopo poco hanno raggiunto la zona, località Punta Rossa, un’Unità Comando Locale dei Vigili del fuoco, con personale Topografia Applicata al Soccorso, personale Speleo Alpino Fluviale ed una squadra da Terracina.

Il nostro personale in collaborazione con i Carabinieri Forestali, della Stazione Parco di Sabaudia ed esperti dei sentieri del Circeo, si sono inoltrati nella vegetazione per andare incontro ai due ragazzi. All’1 e 30 i due venivano individuati, assistiti e portati in zona sicura.

