Fondi di nuovo dilaniata dagli incendi: tre i diversi roghi

Fondi – Nei giorni scorsi, Fondi è stata di nuovo dilaniata dagli incendi. Tre i roghi partiti in diverse zone della città: sull’Appia (direzione Monte San Biagio), a Sant’Andrea e Cucuruzzo.

A bruciare sono stati interi ettari di vegetazione e, in uno dei roghi, le fiamme hanno interessate anche una struttura in lamiera. Su due dei tre roghi, le operazioni di spegnimento (portate avanti dai Vigili del fuoco e dai Falchi di pronto intervento) sono durante tutta la notte, mentre per il terzo si è dovuto attendere la mattina successiva, grazie anche al supporto dei mezzi aerei.

Fondi, come l’hanno definita gli stessi volontari, è una città che non trova tregua ormai, su questo tema. “Noi – spiegano i volontari – siamo stremati, la popolazione è stanca, e le nostre terre continuano a soffrire, per l’ennesima volta…”

