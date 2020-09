Formia, continuano a funzionare le fototrappole: colti in flagrante altri trasgressori

Formia – Mostrano una notevole efficacia le nuove fototrappole posizionate sul territorio di Formia, che installate dagli operatori di Formia Rifiuti Zero stanno continuando a riprendere nuovi trasgressori e protagonisti di atti incivili.

Dopo la visione dei video ad opera della Polizia Locale, vengono approntate tutte le misure in termini di ammenda nei confronti dei trasgressori.

