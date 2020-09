Formia, sospeso per maltempo il Drive in di via Olivastro Spaventola

Formia – “Viste le condizioni meteo avverse il Drive in presso Via Olivastro Spaventola è momentaneamente sospeso”. Lo comunica il Comune di Formia attraverso una nota stampa.

“Causa maltempo – spiega il Municipio – ad ora il Drive in per il test rapido presso via Olivastro Spaventola non è attivo. Si chiede a tutti coloro che volevano effettuare oggi il test di attendere nuovi aggiornamenti e di non recarsi in loco”

