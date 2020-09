Gaeta, al via il restyling del Palamarina

Gaeta – Il Palamarina di Gaeta, la palestra comunale sita nel cuore di Serapo, avrà un nuovo volto. La Giunta comunale, infatti, ha firmato la delibera n°174, che prevede i lavori di ristrutturazione e la contestuale variazione di bilancio.

“I lavori – si legge nella delibera – serviranno a migliorare la funzionalità della struttura e, soprattutto, a migliorare le sue condizioni in materia di sicurezza e igiene“. A occuparsi del progetto esecutivo (approvato nella delibera) è stato l’architetto Antonella Avitabile, il cui incarico le era stato affidato lo scorso marzo tramite la determinazione dirigenziale n°249.

I lavori saranno finanziati, per un totale complessivo di 1.750.000.000 euro, con fondi derivanti da finanziamenti sovracomunali. Di questi, una prima tranche (pari a 700.000.000 euro) saranno utilizzati per la prima parte dei lavori, previsti per quest’anno, mentre la restante parte, servirà per la seconda parte, prevista per il 2021.

