Incendio in un concessionario di Civitavecchia: a fuoco le auto in esposizione

Civitavecchia – Un vasto incendio ha colpito il concessionario d’auto “Mussoni” di Civitavecchia questa notte alle 02:50. I vigili del fuoco, prontamente intervenuti, hanno estinto le fiamme che hanno coinvolto quattro autovetture, due in esposizione e altre due rimaste parzialmente danneggiate.

L’intervento dei pompieri ha impedito al fuoco di propagarsi alle numerose altre macchine presenti in esposizione e alla struttura adibita a copertura. Le operazioni di messa in sicurezza dell’area, sono terminate solo dopo qualche ora, alle 04:00 di mattina. Non risultano feriti.

Sulle cause dello scoppio sta indagando la Polizia di Stato di Civitavecchia. Sul luogo anche i Carabinieri.

