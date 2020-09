Minturno, allagamento in via Colombo: residenti isolati

Minturno – Per un’ora lampi, tuoni e soprattutto una pioggia battente hanno creato notevoli disagi. A Minturno, a parte i disservizi sulla linea internet registrati da esercizi pubblici oltre che in case private, ancora una volta si è allagato un tratto di via Cristoforo Colombo a Marina di Minturno. Una “vecchia” storia che è ben nota a coloro che risiedono nelle stradine limitrofe, e che impedisce loro di uscire di casa se non muniti di stivali.

E come di consueto a soccorrere i residenti sono stati gli uomini della Protezione civile del Comune che hanno lavorato un’oretta per rendere nuovamente fruibile quel tratto di strada.

Dovrebbe però trattarsi di un disagio che dovrebbe terminare a breve. Sembra infatti che già nei prossimi giorni verrà aperto il cantiere che prevede il rifacimento della piazzetta di Monte d’Argento e anche di questo maledetto tratto di strada che con le abbondanti piogge isola i residenti.

