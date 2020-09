Minturno, il giudice dispone i domiciliari per la 57enne arrestata con hashish e cocaina

Minturno – E’ comparsa stamattina per l’udienza di convalida davanti al giudice Scalera. La 57enne di Minturno arrestata prima a febbraio per armi e droga e in seguito due giorni fa perché trovata in possesso di 50 grammi di cocaina e 50 di hashish è dovuta comparire nell’aula del tribunale di Cassino, con i suoi difensori, gli avvocati Roberto Palermo e Pasquale Cardillo Cupo.

L’indagata, pur avvalendosi della facoltà di non rispondere ha rilasciato dichiarazioni spontanee e se il pubblico ministero di udienza, Marra, ha chiesto per la 57enne la reclusione in carcere il collegio difensivo ha formulato istanza di una misura meno afflittiva: i domiciliari.

Il Giudice dell’udienza preliminare ha ritenuto di accogliere la richiesta degli avvocati della donna e disposto la convalida dell’arresto ma la restrizione ai domiciliari.

