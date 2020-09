Nettuno, ritrovato un ordigno della seconda guerra mondiale in un terreno agricolo

Nettuno – Un ordigno bellico è stato rinvenuto in un terreno agricolo a Nettuno. Il proiettile da mortaio disinnescato e risalente alla seconda guerra mondiale, è stato scoperto nel pomeriggio di ieri, 20 settembre, intorno alle 15:00 in via Camogli.

Sul luogo è intervenuta un’autoradio della Polizia di Anzio insieme agli artificieri, che hanno provveduto alla rimozione dell’ordigno e alla messa in sicurezza dell’area.

