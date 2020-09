Ostia Antica, sold out per il concerto di beneficenza dedicato ai malati di cancro

Ostia – Si svolgerà il prossimo 26 settembre alle ore 21 l’evento “Musica con il cuore”, il concerto di beneficenza organizzato dal Comitato di Quartiere Ostia Antica Saline in favore della Fondazione Associazione Nazionale Tumori Onlus.

L’evento si svolgerà presso la Sala Riario Episcopio di piazza della Rocca a Ostia Antica, rispettando le normative anti Covid-19 vigenti. La sala potrà ospitare al massimo 70 persone, con i presenti che dovranno essere muniti di mascherine e rispettare le distanze di sicurezza.

“Il Concerto di Beneficenza vedrà esibirsi interpreti del nostro territorio – dichiara Gaetano Di Staso, Vicepresidente del CdQ Ostia Antiche Saline – che spazieranno tra le eterne melodie del Bel Canto lirico, alle giovani voci, ma non meno potenti, della musica moderna, due ore e due stili diversi di buona musica, in un unico abbraccio per una lodevole causa sociale. L’intero incasso della serata, a donazione volontaria, sarà devoluto totalmente all’Associazione Ant Onlus“.

“Il Comitato Ostia Antica Saline – conclude Di Staso – ringrazia quanti hanno aderito alla realizzazione dell’evento benefico con una marea di prenotazioni che hanno permesso al Comitato Ostia Antica Saline di realizzare un fantastico sold out“.