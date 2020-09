Ostia – Sommersa dal degrado la Tor San Michele, patrimonio artistico del territorio di Ostia che affaccia sulle sponde del Tevere e situata a pochi passi dal quartiere Idroscalo.

La struttura chiusa al pubblico da tantissimo tempo nonostante l’inestimabile valore architettonico e artistico, attualmente si trova circondata da una discarica abusiva. La torre che sorge su via degli Atlantici, vede ai suoi piedi la presenza di rifiuti abbandonati che la rendono poco appetibile per le foto dei turisti.

All’incrocio tra via degli Atlantici e via di Acqua Rossa sembra di entrare in un polo del degrado, tra accampamenti di fortuna, quintali di spazzatura e vetture abbandonate in strada. Avvicinandosi a questi spazi è possibile notare la presenza di mobili, cassonetti mai svuotati o dati alle fiamme, tende che coprono probabilmente qualche situazione d’illegalità. Ma si possono intravedere immensi sacchi di plastica lasciati sui cigli della strada, tracce di materiali edili o semplici bottiglie di birra.

Tutte situazioni che vanno a rovinare la foto turistica della Tor San Michele, che in condizioni di normalità offrirebbe degli scatti fotografici mozzafiato.

Non potrebbe essere altrimenti con una simile struttura, situata a pochi passi dalla foce del fiume Tevere e che alle sue spalle vede sorgere il monumento in memoria di Pier Paolo Pasolini oltre che il Porto di Ostia. Proprio dagli spazi rialzati della del porto lidense, è possibile ammirare dall’alto dei bellissimi tramonti che mettono in risalto la Tor San Michele in un paesaggio da considerarsi unico in Italia e che ogni turista desidererebbe immortalare con la propria macchina fotografica.

Oggi, invece, nelle migliore delle ipotesi si può immortalare la storica struttura di Ostia invasa da rifiuti, con una fotografia che può accompagnare il bene architettonico con qualche sacco dell’immondizia o lo scheletro di un cassonetto dell’indifferenziata dato alle fiamme.

