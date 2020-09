Prodotti Bellissima Imetec per lo styling dei capelli.

10 anni fa è nato il brand Bellissima Imetec, proponendo sul mercato una piastra professionale con la quale ogni donna poteva prendersi cura dei propri capelli stando a casa. Nel corso di questo decennio, Bellissima ha sviluppato strumenti tecnologicamente sempre più avanzati per consentire alle donne di scoprire la propria bellezza negli ambiti dell’Hair Care, del Body Care, della Skin Care e della Nail Care. Oggi scopriamo i prodotti best-seller per quanto riguarda la cura dei capelli.

L’Asciugacapelli My Pro Ceramic

L’Asciugacapelli professionale My Pro Ceramic protegge ed idrata i capelli mentre li asciuga, grazie all’ azione combinata della ceramica, che scaldandosi emette calore infrarosso, e dello ionizzatore, che esercita un’azione anti-crespo e anti-secco sui capelli. E’ dotato di un motore professionale a lunga vita che, abbinato alla potenza di 2300W, garantisce un’asciugatura veloce ed uno styling efficace, e di un diffusore ceramico che dona elasticità ai ricci. E’ adatto a tutti i tipi di capelli, ma soprattutto per quelli crespi, secchi e fragili.

La Piastra My Pro Steam

La Piastra per capelli professionale a vapore My Pro Steam assicura un liscio perfetto e a lunga durata, grazie alla sua tecnologia che sfrutta i benefici del vapore per preservare la giusta idratazione dei capelli per un effetto anti-gonfio e anti-crespo. Ad ogni chiusura della piastra, sulla sezione di capelli da stirare, viene emessa la giusta quantità di vapore per eseguire una piega perfetta, favorire la distensione delle fibre capillari e ridurre lo shock termico.

La Spazzola Revolution BHS2 100

La Spazzola rotante modellante Revolution BHS2 100 è dotata di una rotazione automatica, e racchiude in un solo strumento la possibilità di creare pettinature sempre diverse con un solo colpo di spazzola. Il cilindro auto-rotante inserito all’ interno della spazzola, unito al calore, disciplina i capelli modellandoli rapidamente, mentre la rotazione bidirezionale permette di scegliere la forma da dare alle ciocche. La velocità di rotazione è regolabile per trattare ogni tipologia di capello, e le setole in silicone accompagnano i capelli rendendoli lucenti e prive di nodi.

La Spazzola My Pro Miracle Wave

La Spazzola ad aria modellante My Pro Miracle Wave è l’ultima nata in casa Bellissima, e consente di ricreare delle onde morbide grazie al flusso d’aria calda regolabile e alla doppia rotazione automatica delle setole, la cui particolare forma, permettono di modellare i capelli sia verso l’interno che verso l’esterno. E’ possibile effettuare anche una pre-asciugatura, e proseguire poi con la piega senza paura di rovinare i capelli, grazie al rivestimento in ceramica che li protegge dal calore.

La Piastra My Pro Beach Waves

La My Pro Beach Waves Piastra per capelli a onde 2 in 1 è una piastra che consente di ottenere sia onde luminose e larghe, che onde strette per un effetto più definito. La piega che viene realizzata dura a lungo, ed il rivestimento in ceramica delle piastre consente al calore di essere distribuito in modo omogeneo. E’ dotata di 3 livelli d temperatura (da 160°C a 200°C), ed è adatta a tutti i tipi di capelli da medio-corti a lunghi.

Se questi prodotti vi hanno incuriosito, ecco i link sui quali poterli reperire:













(Il Faro Online)