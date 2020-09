Roma, si spoglia nel parco e mostra le parti intime a una donna: arrestato 19enne

Roma – A passeggio nel parco, si cala i pantaloni e mostra le parti intime ad una donna. E’ accaduto ieri mattina intorno alle 10.30 all’interno del parco “Filippo Teoli” al Casilino.

La segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura da parte della vittima, riguardava un 19enne di etnia africana che, all’interno del parco “Filippo Teoli”, stava mostrando le parti intime a una donna.

Quando gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Torpignattara, diretto da Giuseppe Amoruso, sono arrivati sul posto, hanno contattato la donna, una signora di 38anni, che ha indicato loro il ragazzo, ancora presente sul posto. Quest’ultimo, alla vista dei poliziotti ha cercato di nascondersi dietro ad un cespuglio.

La vittima ha raccontato che, mentre si trovava all’interno del parco in compagnia del marito e del figlio di 5 anni, al momento distanti qualche metro da lei, si avvicinava a lei un uomo di colore che, dopo esserle passato accanto, si abbassava i pantaloni e gli slip mostrandole e toccandosi le parti intime come a volersi masturbare.

Spaventata, la donna è fuggita ed ha telefonato al 112 Nue. Bloccato, l’ivoriano di 19 anni, in Italia senza fissa dimora, è stato trovato ancora con i pantaloni calati. Assicurato nell’auto di servizio lo straniero è stato accompagnato negli uffici di polizia dove è stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

