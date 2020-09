Scauri, carambola in via Capolino: ferita una donna

Minturno – Si è verificato questa sera poco dopo le 20.30 un incidente in via Capolino nella frazione di Scauri a Minturno. Una signora alla guida di una Opel, dai primi accertamenti, sembra sia andata a sbattere contro una Smart in sosta e abbia carambolato.

Ad accorrere i vigili del fuoco e i sanitari del 118 per trasportare la donna alla guida dell’Opel, che i presenti anno detto essere cosciente nel momento in cui è stata soccorsa, in ospedale. In breve sul luogo dell’incidente sono accorsi anche gli uomini della Polizia locale per i rilievi necessari a stabilire con certezza quale sia stata l’esatta dinamica del sinistro.

