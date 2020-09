Vincoli alluvionali, Isola Sacra soffocata dalla burocrazia

Fiumicino – “Lo scorso otto agosto abbiamo inviato una e-mail al sindaco Montino dove suggerivamo al Sindaco stesso alcuni provvedimenti che avrebbero sicuramente dato una svolta economica al nostro territorio“. E’ quanto si legge in una nota diffusa dal Direttivo del Comitato Spontaneo Isola Sacra, che precisa: “Al primo cittadino abbiamo chiesto di avviare i lavori di messa in sicurezza del territorio e di firmare un’ordinanza per sbloccare le licenze edilizie“.

“La stessa mail – prosegue la nota – è stata mandata alla Presidente del Consiglio Comunale chiedendogli di inviarla a tutti i Capi Gruppo dei Partiti di maggioranza ed opposizione, ma su questo ad oggi siamo stati informati che nessuno ha ricevuto la nostra lettera.

Clicca qui per leggere la lettera inviata dal Csis al Sindaco Montino

Nei giorni scorsi siamo riusciti ad incontrare il Sindaco che ci ha ricevuto nel suo ufficio e dove il nostro Presidente ha spiegato le ragioni di quella mail. Montino ha risposto che non è una azione che può intraprendere poiché sarebbero scattate a suo discapito delle sanzioni giudiziarie.

Da un consulto con i nostri Avvocati ed Ingegneri che ci supportano abbiamo capito che questa sua giusta preoccupazione non è veritiera, in quanto il Sindaco può avviare i lavori di potenziamento delle idrovore e contemporaneamente firmare un’ordinanza per sbloccare le licenze edilizie, visto che tale potenziamento toglierebbe de facto il vincolo da alluvione, dovuto all’applicazione del Decreto 58.

Va detto che però il Sindaco si è messo a disposizione sul tema, ed in nostra presenza ha chiamato tutti gli Enti coinvolti, chiamando telefonicamente i Dirigenti dell’Autorità di Bacino, la Regione Lazio, il Consorzio di Bonifica ed infine il Responsabile al rischio idrogeologico del Ministero“.

“Ringraziamo Montino per l’interessamento, ma insieme a lui abbiamo capito che la burocrazia è più forte e farraginosa di qualsiasi crisi economica o crisi dovuta a questa pandemia. Il Direttivo del Comitato ha deciso di inviare questo comunicato a tutte le testate giornalistiche del territorio per farlo conoscere alle altre forze politiche, alle Associazioni,ai Comitati ed in particolar modo alla Cittadinanza di Isola Sacra. Questa impasse che dura da 20 anni deve essere superata anche a costo di scendere in piazza manifestando per far valere le ragioni dei cittadini“, conclude la nota.

