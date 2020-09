Al Circeo tutto pronto per la riapertura delle scuole: ecco le novità dell’era Covid

San Felice Circeo – Giovedì 24 settembre tornerà a suonare la campanella anche per gli studenti di San Felice Circeo. Per questo, l’amministrazione Schiboni, per non farsi trovare impreparata, ha deciso di mettere stabilire delle nuove regole che permettano all’anno scolastico di procedere in tutta sicurezza.

Nuove regole stabilite a seguito di una riunione a cui hanno preso parte, oltre al sindaco Schiboni anche gli assessori Felice Capponi e Marco di Prospero, i dirigenti scolastici, i rappresentanti delle famiglie, i responsabili dei servizi del trasporto degli studenti e della mensa, e, infine, la Polizia Locale.

“Mi appello alla responsabilità civile della famiglie: il loro sostegno sarà fondamentale per gestire alcune tappe fondamentali di questa nuova quotidianità scolastica, come la misurazione della febbre al mattino e il rispetto dei tempi di permanenza davanti alle scuole nel portare e venire a prendere i propri figli. Sono certo – ha affermato l’assessore Felice Capponi – che la nostra comunità dimostrerà la stessa sinergia che abbiamo potuto riscontrare durante il lockdown”.

Come cambiano gli spostamenti in città

Tra le novità, c’è anche la mobilità che, in base alle esigenze scolastiche, per evitare assembramenti, subirà delle variazioni. “Con il comandante della Polizia Locale – afferma l’assessore Di Prospero – abbiamo individuato alcune soluzioni per rendere più facili gli spostamenti delle famiglie che hanno preferito il trasporto privato.

La Ztl sarà aperta al mattino, dalle 8 alle 9 e dalle 13 alle 14.30, per garantire alle famiglie una seconda via di accesso alla scuola del centro storico, oltre a quella di via Gino Rossi, riducendo così il flusso di auto e facilitando il passaggio dei bus scolastici. L’altro cambio riguarderà via Monte Circeo per evitare anche qui assembramenti”. Con l’apertura della Ztl del centro storico, in via del tutto sperimentale, si proverà a differenziare ingressi e uscite del plesso di Montenero, usando l’ingresso di via Monte Circeo, fino ad ora destinato solo ai docenti.

Non solo. Altra novità riguarderà il trasporto scolastico. Per i bus sono state prese tutte le precauzioni affinché avvengano i processi di igienizzazione, sanificazione e areazione naturale. Per quanto riguarda, invece, la salita, la seduta durante il viaggio (gestita con marker segnaposto) e la discesa dai mezzi restano valide le regole del distanziamento sociale (seguendo le linee guida del trasporto scolastico, un coefficiente di riempimento non superiore all’80%).

Come verrà gestita la mensa

Novità in arrivo anche per quanto riguarda la mensa. I pasti, in monoporzione e in vaschette separate (termo sigillate all’origine se provenienti da un centro cottura esterno), saranno consumati in classe. Posate, bicchieri e tovaglioli saranno monouso in materiale biocompostabile.

Come cambia lo stare in classe

Novità saranno presenti, infine, anche per quanto riguarda lo stare fisico in classe. Per il Don Capitanio di Borgo Montenero, il Comune ha acquistato due moduli abitativi che saranno posizionati all’esterno della scuola e destinati alla didattica. Allo stesso plesso è stata consegnata una palestra, anche questa adibita momentaneamente alla didattica. La struttura, grazie a sezioni rimovibili, potrà essere aperta per far entrare luce naturale e garantire il ricircolo dell’aria.

Al Blanc, sito nel centro storico, invece, è stato allestito un parcheggio docenti e sono stati effettuati lavori di adeguamento delle aule. Il vecchio refettorio abbandonato ha subito un restyling ed è stato trasformato in aula. Infine, alla San Giuseppe di Borgo Montenero, per creare nuove aule si è deciso di dividere la zona mensa.

