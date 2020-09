Al Parco archeologico di Ostia Antica arriva il “Laboratorio di pittura”

Ostia – A partire dal prossimo 26 settembre, dalle ore 14:30 alle 19, il Parco archeologico e il Borgo antico di Ostia Antica ospiteranno il “Laboratorio di pittura”.

L’evento, gratuito e promosso dal X Municipio di Roma Capitale, nasce in occasione della Giornata mondiale della cultura ed è rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado.

