Caso Diawara, ora è ufficiale: Roma sconfitta 0-3 a tavolino contro l’Hellas

Roma – Sconfitta a tavolino per la Roma. Il giudice sportivo ha inflitto lo 0-3 a tavolino alla società giallorossa, rea di aver schierato – nel match contro il Verona (leggi qui) – il centrocampista Diawara come under 22. Il giocatore, invece, ha compiuto 23 anni in estate. La sfida si era conclusa 0-0.

“Considerato che la società Roma – scrive il giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea – ha impiegato un calciatore non iscritto nella ‘Lista dei 25’ comunicata a mezzo Pec in data 14 settembre 2020 alle ore 12.14, nonostante fosse divenuto un ‘over 22’, in violazione dunque del divieto di utilizzo di cui al punto 8 del Comunicato ufficiale Figc N. 83/A del 20 novembre 2014 come successivamente modificato con Comunicato Ufficiale Figc n.76 del 21 giugno 2018. Ritenuto, pertanto, di dover applicare la sanzione della perdita della gara prevista al punto 9 del detto Comunicato ufficiale Figc N. 83/A, il giudice delibera di sanzionare la Roma con la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3“.

(Il Faro online)