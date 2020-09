Civitavecchia – Un albero alto circa 10 metri ha minacciato di cadere da un momento all’altro su via Sabatini. I vigili del fuoco di Civitavecchia, questa mattina alle ore 10:00 sono intervenuti con due automezzi per mettere in sicurezza l’area e abbattere il pino.

L’albero era notevolmente inclinato ed in imminente pericolo di caduta, in quanto l’apparato radicale alla base della pianta era già parzialmente fuoriuscito dal terreno.

Foto 2 di 2



L’instabilità dell’arbusto ha costretto i vigili del fuoco a rimuovere completamente il pino al fine di ristabilire la sicurezza dell’area. Non risultano feriti ma i vigili del fuoco sono ancora sul posto per completare gli interventi.

