Civitavecchia, scoperta una bomba della seconda guerra mondiale a Poggio Capriolo

Civitavecchia – Un grosso ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale è stato ritrovato a Civitavecchia. È iniziato tutto con una foto postata su Facebook da un cittadino, nella quale si vedeva, oltre alla sua moto da Trial in una zona boschiva, anche l’ordigno.

Immediatamente l’autore del post è stato contattato dagli uomini del Commissariato di Civitavecchia, per individuare con precisione il luogo della foto.

L’ordigno, “una bomba da cannone della Seconda Guerra Mondiale”, si trovava nell’albero di un ruscello sito in Località Poggio Capriolo poco distante dai ripetitori di Poggio Paradiso.

Sul luogo sono intervenuti gli artificieri dell’Esercito che, dopo aver accertato la perfetta efficienza dell’ordigno ed aver messo in sicurezza la zona unitamente al personale del Commissariato, oggi 22 settembre hanno provveduto al brillamento.

