Covid-19 a Formia, la richiesta della Lega: “Spostare l’inizio dell’anno scolastico”

Formia – “Alla luce dei nuovi positivi che sono risultati presso il drive in di Formia e in concomitanza del cluster già conosciuto in città chiediamo al Sindaco l’eventuale spostamento dell’apertura delle scuole sul territorio cittadino per il tempo necessario alla normalizzazione di tale situazione”. È quanto si legge in una nota stampa della Lega di Formia.

“Chiediamo inoltre di sapere se – prosegue il gruppo consiliare -, per quanto di competenza comunale, sono state prese tutte le precauzioni previste dalla legge, compreso l’acquisto dei banchi singoli per favorire il distanziamento, anche alla luce della nostra richiesta di sospendere tutti gli eventi in città e investire quelle somme sull’acquisto di termo scanner da installare nelle scuole per la prevenzione e della salute dei nostri figli.

Apprendiamo con piacere – aggiunge la Lega – dal sito del Comune di Formia che in data odierna il Sindaco ci ha ascoltato, sospendendo tali inutili e dispendiose attività che erano state finanziate con il “famoso” fondo Covid che doveva servire soprattutto ad aiutare famiglie e attività economiche duramente colpite dalla crisi economica, conseguenza dell’epidemia Covid-19. È importante che i nostri figli tornino a scuola ma ciò deve avvenire in assoluta sicurezza”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Formia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Formia