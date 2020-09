Covid-19, all’Ospedale Sant’ Eugenio di Roma apre il Drive-In per bambini dai 0 ai 6 anni

Roma – Da mercoledì 23 settembre apre il Drive-in Pediatrico per bambini dai 0 ai 6 anni presso il Centro Prelievi dell’Ospedale Sant’Eugenio di Roma.

“Il nuovo drive-in pediatrico sarà attivo a partire da domani presso l’ospedale Sant’Eugenio, in collegamento con l’ospedale pediatrico Bambino Gesù, punto di riferimento per tutte le attività pediatriche. Ci sarà un percorso protetto dedicato ai bambini con ingresso presso il centro prelievi da viale Rhodesia” ha dichiarato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

