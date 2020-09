Covid-19: che fine ha fatto la Cina?

Wuhan – Era il 23 gennaio quando Wuhan, capoluogo della provincia cinese di Hubei, veniva tagliata fuori dal resto del Paese con un lockdown che l’Organizzazione mondiale della sanità avrebbe definito “senza precedenti”.

All’epoca, il misterioso nuovo coronavirus (poi denominato SARS-CoV-2) aveva ucciso appena 17 persone, ma ne aveva già contagiate oltre 400. Ne era appena stata confermata la trasmissibilità da uomo a uomo, e il governo cinese aveva deciso di non poter rischiare oltre.

Le televisioni di tutto il mondo trasmettevano le immagini di una città – che, con 11 milioni di abitanti, è la più popolosa della Cina centrale – blindata, sorvegliata e, soprattutto, disperata. In tanti, da un capo all’altro del pianeta, si chiedevano se tutto questo sarebbe davvero bastato a fermare un virus che – ieri ancor più di oggi – sembrava inarrestabile.

Da allora, di Covid-19 sono morte ben 961mila persone in tutto il mondo e i casi di positività sono, al momento, oltre 31 miliardi. Numeri da capogiro, e che vedono protagonisti gli Stati Uniti, l’India, il Brasile e la Russia. Ma non la Cina.

Da mesi, infatti, il popolo cinese sembra essersi lasciato alla spalle uno dei capitoli più dolorosi che la storia dell’umanità ricordi. Le immagini di una festa in un parco acquatico di Wuhan, dove centinaia di ragazzi e ragazze ballano vicini e senza alcun tipo di precauzione, hanno fatto il giro del mondo, lasciandolo a bocca aperta.

“Quello che poteva essere contenuto a Wuhan è finito per diventare una pandemia mondiale”, ha attaccato l’ambasciatore americano in Cina Terry Branstad, dimessosi appena una settimana fa. E’ l’ennesimo j’accuse statunitense, che però dà voce alle perplessità – e al risentimento – di tanti occidentali, resi ancor più increduli dalle (poche) notizie che arrivano dalla Repubblica popolare cinese.

Proprio due giorni fa, infatti, da Wuhan è partito il primo treno turistico dall’inizio dell’emergenza sanitaria: ben 950 passeggeri visiteranno le principali attrazioni della città Xiangyang con un mini tour ricreativo di un paio di giorni.

D’altronde, stando ai dati ufficiali diffusi da Pechino, la malattia è praticamente debellata: al 20 settembre erano 22 i nuovi positivi accertati, zero i decessi. Oltre 85mila casi e 4,634 morti dopo, dunque, la Cina pare aver chiuso i conti con un virus che, però, continua a far paura al resto del mondo.

