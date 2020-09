Fiumicino, 19enne aggredito dal branco a Villa Gugliemi per aver difeso la fidanzata

Fiumicino – Ancora violenza sul litorale romano, dove un giovane è stato aggredito da un gruppo di ragazzi (quasi tutti minorenni) per aver difeso la propria fidanzata. Succede a Fiumicino, nel parco di Villa Gugliemi, in pieno giorno. I fatti risalgono al pomeriggio al 17 settembre: un gruppo di ragazzi passa accanto a una coppietta. Partono degli apprezzamenti verso la giovane. Parole forse pesanti per il fidanzato che reagisce dicendo agli adolescenti di abbassare i toni.

Ma invece delle scuse, il 19enne viene riempito di botte. Secondo le prime ricostruzioni, dapprima riceve un pugno sulla faccia, che lo fa cadere dal muretto sul quale era seduto; poi il branco lo accerchia e iniziano a volare calci e pugni. Una vicenda che, per certi elementi, ricorda quella avvenuta a Colleferro.

Due sportivi si accorgono delle urla della ragazza e intervengono. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 19enne è stato trasportato in ospedale dove gli è stato riscontrato un trauma cranico e diverse escoriazioni su tutto il corpo. Al momento sulla vicenda stanno indagando gli agenti del commissariato di Polizia di Stato di Fiumicino.

Feola: “Servono spazi di aggregazione”

“Il problema delle baby gang a Fiumicino è reale e non una fantasia dei cittadini”, commenta in una nota Roberto Feola, esponente del circolo territoriale di Fdi-Patria e Libertà, che aggiunge: “Abbiamo denunciato per primi la problematica delle baby gang sin dall’inizio dell’estate ormai passata sperando che l’amministrazione si impegnasse nel contrastare il fenomeno.

Purtroppo la nostra denuncia è caduta nel vuoto e, notizia di pochi giorni fa, abbiamo assistito ad una gravissima aggressione avvenuta sul nostro territorio ai danni di un diciannovenne. Il bullismo non può essere combattuto solo con la repressione delle forze dell’ordine ma anche, e soprattutto, dando alternative territoriali ai nostri giovani.

Il nostro comune non ha praticamente nessun programma di ‘educazione civica’ o spazio aggregativo per i ragazzi del territorio e questo è a mio avviso un fatto gravissimo. Chiedo dunque, come rappresentante non solo politico ma anche e soprattutto giovanile del nostro territorio, che venga organizzato il prima possibile un tavolo di lavoro con le associazioni giovanili che operano sul territorio per contrastare questo fenomeno di violenza prima di trovarci davanti a tragedie come quella di Colleferro (leggi qui)”.

