Fiumicino, frontale auto-moto al Villaggio Azzurro: donna ricoverata in ospedale

Fiumicino – Momenti di paura questa mattina al Villaggio Azzurro di Fiumicino, dove si è verificato un incidente. Ad essere coinvolti uno scooter e un’automobile, scontratisi frontalmente, in via Moschini, davanti l’edicola. Ferita la donna che era alla guida del ciclomotore. Sul posto sono intervenuti i sanitari con l’ambulanza dell’Ares 188 di Fiumicino, che hanno trasportato la donna al Grassi di Ostia, dov’è tuttora ricoverata, in codice giallo.

Notizia in aggiornamento…

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino