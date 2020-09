Formia, continuano i test rapidi al drive-in

Formia – A Formia continua l’appuntamento con i test rapidi del drive- in, volti ad accertare una eventuale positività al coronavirus nella cittadinanza, dopo l’esplosione del focolaio legato al link epidemiologico del noto imprenditore ittico locale.

In merito, alla possibilità di recarsi al drive-in, però, dal Municipio di via Vitruvio arrivano alcune precisazioni: “Domani, in via Olivastro Spaventola, dalle 14.00 alle ore 17.00 (orario limite massimo di accesso al drive in) sarà possibile sottoporsi ai test rapidi dell’Asl”.

L’accesso al drive in è esclusivamente per i residenti della Regione Lazio. Inoltre, si stanno organizzando con il supporto dell’Asl di Latina e dell’unità Uscar di Roma altre giornate di drive in per test rapidi nel prossimo fine settimana. Il Municipio invita tutti i cittadini a non concentrarsi nella sola giornata di domani.

