Formia, rinviato il “Wind for fun”

Formia – In via del tutto precauzionale, visti i recenti casi di positività al Covid-19 nella città di Formia, il Municipio di via Vitruvio annuncia che l’evento “Formia Wind for Fun” è rimandato al 9-10-11 ottobre 2020, mentre gli spettacoli finali dell’Arena Vitruvius, previsti per il prossimo fine settimana, sono stati annullati.

“È comunque intenzione dell’Amministrazione – spiegano dal Municipio – verificare in tempi rapidi la possibilità di inserire i richiestissimi spettacoli “Emozioni – Gianmarco Carroccia” e “Beatbox – tributo ai Beatles” proprio all’interno della programmazione dell’evento “Formia Wind for Fun”, al fine di arricchirne l’offerta e presentare ai numerosi visitatori provenienti da ogni parte d’Italia un programma più attrattivo e funzionale alle politiche di sviluppo turistico della Città di Formia”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Formia Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Formia